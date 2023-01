Piano provinciale della Sicurezza Stradale – Gianluca Quadrini incontra gli alunni dell’Istituto Cesare Baronio

Ieri mattina, presso l’istituto scolastico “Cesare Baronio” a Sora, si è tenuto l’incontro con gli studenti delle classi quarte e quinte nell’ambito del progetto “Verso il Piano provinciale della Sicurezza Stradale” finanziato dalla Regione Lazio e coordinato dagli Uffici della Provincia di Frosinone.

“Dopo il primo corso realizzato con gli studenti di Cassino – ha spiegato Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia e Delegato alle Politiche della Mobilità della Sicurezza Anci Lazio – il progetto della Provincia di Frosinone ha visto oggi il secondo di sei appuntamenti che terremo in altrettante scuole del nostro territorio. Si tratta di un disegno davvero innovativo nell’ambito delle operazioni di sicurezza stradale, perché impostato su diverse azioni coordinate: la Provincia di Frosinone sta realizzando un’opera di monitoraggio su tutta la rete stradale del territorio di sua competenza per stilare una vera e propria mappa della pericolosità. Uno strumento prezioso che ci indicherà con precisione le priorità d’azione. Sapremo dove e quando agire per le operazioni di sistemazione delle strade e ridurne la pericolosità. Inoltre, nell’ambito del medesimo progetto, sono previsti sei corsi di formazione in altrettanti istituti scolastici della provincia di Frosinone ed è in quest’ambito del progetto che questa mattina, grazie all’ottima esposizione degli ingegneri Francesco Di Gennaro e Giuseppe Speranza nonché del dott. Massimiliano Antonucci, gli studenti del Baronio hanno potuto usufruire di un corso molto educativo. Non finisce qui perché metteremo in campo anche una campagna di informazione sulla Sicurezza Stradale diretta alla cittadinanza e due corsi di formazione diretti al personale dell’Ufficio Tecnico Manutentivo e della Polizia Provinciale sulla “Ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali” e “Analisi statistica degli incidenti stradali ai fini della programmazione degli interventi”.

“Ma la Provincia di Frosinone – ha continuato Quadrini – è impegnata anche su altri fronti nell’ambito della Sicurezza Stradale grazie alla Polizia Provinciale. Coordinati dal Comandante, l’ing. Pierfrancesco Vona, gli uomini della Provinciale collaborano ormai stabilmente con i colleghi della Polizia Stradale, così come indicato dal Sig. Prefetto di Frosinone nell’ambito della riunione del comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica. La perfetta sintonia del Comandante della Polizia Stradale, il dr. Stefano Macarra con il Comandante Vona ha permesso di interagire in una collaborazione che presto potrebbe dare nuovi e importantissimi frutti. Una sinergia – ha concluso Quadrini – suggellata anche da ottimi risultati conseguiti dalla Polizia Provinciale, impegnati ormai più volte nell’ambito delle attività di controllo anche notturne. A tal proposito va tributato un encomio agli uomini della Provinciale che, pur in assenza dell’istituzione del servizio notturno, si prestano con grande abnegazione fuori orario di lavoro”.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO