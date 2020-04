Piano pronto cassa, la Regione Lazio a sostegno delle piccole e medie imprese

Piano pronto cassa, proteggiamo la tua attività con una risposta concreta all’urgenza di liquidità. Questo lo slogan della regione Lazio, che scende in campo a sostegno delle partite IVA e delle piccole e medie imprese, mettendo sul piatto 10.000 euro di finanziamento a tasso zero, che dovranno essere restituiti entro 5 anni, a partire da un anno dopo l’erogazione. A beneficiarne potranno essere le imprese che non superino i 9 dipendenti e le partite IVA colpite dall’emergenza Corona virus. Tutti gli interessati potranno fare domanda collegandosi sul sito www.farelazio.it a partire da venerdì 10 aprile alle ore 10. La procedura dovrà necessariamente essere completata entro le ore 10 del 20 aprile. Per maggiori informazioni, inoltre, sarà possibile fare riferimento all’indirizzo e – mail info@farelazio.it oppure contattare il numero verde 800 97 97 80. In seguito ad alcune fake news circolate nei giorni precedenti riguardante tale iniziativa, Fare Lazio ricorda ai cittadini ed alle imprese interessate di informarsi solamente sui canali ufficiali, ovvero i siti internet della Regione Lazio, Lazio Europa, Lazio innova ed appunto Fare Lazio.

S.M.

