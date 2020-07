Piano Esecutivo di Gestione: il M5S Sora scrive al Prefetto

Il M5S Sora ha scritto al Prefetto per informarlo delle criticità relative al Piano Esecutivo di Gestione (PEG). Sull’argomento il M5S Sora aveva presentato anche un’interrogazione, alla quale il Sindaco rispose nell’ultimo Consiglio Comunale non diradando però i dubbi e le perplessità emerse.

È opportuno ricordare che il PEG è uno strumento di programmazione molto importante, basti pensare che – se il Bilancio venisse approvato nei termini indicati dalla legge – il PEG dovrebbe essere adottato entro la fine del mese di gennaio, invece a Sora si è dovuto attendere addirittura il 30 dicembre per l’approvazione. Tra l’altro il Piano – che è alla base dell’azione amministrativa dei Comuni – non ha solo contenuti finanziari, ma riporta anche gli obiettivi di gestione, individuando gli strumenti e le dotazioni organiche da utilizzare per raggiungerli.

Ad ogni modo, le criticità del PEG sono di per se evidenti, basti pensare che il Piano doveva essere stilato per il triennio 2019-2021 ed, invece, mancano del tutto le annualità 2020 e 2021. Inoltre, la parte relativa al 2019 non è conforme a quanto previsto dalla vigente normativa. Pertanto, il M5S Sora ha deciso di sottoporre la questione al Prefetto e alle altre Istituzioni competenti.

Non resta che constatare che, pur essendo passati più di quattro anni dall’insediamento dell’Amministrazione De Donatis, sembra che persino un atto così importante come il Piano Esecutivo di Gestione venga adottato con superficialità, anziché con la dovuta attenzione.

Il Portavoce Fabrizio Pintori