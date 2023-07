Piano emergenza Ospedale Cassino: nessuna risposta alle richieste della UIL FPL

Da un anno e mezzo la UIL FPL chiede alla Asl di Frosinone i documenti in merito all’ospedale di Cassino relativi a:

a) Piano di Emergenza aziendale;

b) Nomina del Responsabile Antincendio;

c) Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA);

d) Planimetrie dei locali in conformità con il C.P.I., rilasciato dai Vigili del Fuoco Comando di Frosinone;

e) Prove di evacuazione effettuate negli ultimi cinque anni.

Risposte mai arrivate. Il sindacato ha inoltrato alla Direzione Generale Asl un nuovo sollecito.

Il Segretario Provinciale Guido Compagnone

COMUNICATO STAMPA