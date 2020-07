PIANO DI ZONA 2020 CONDIVISO. Il 16 luglio a Cisterna confronto tra istituzioni, operatori e interessati

Si terrà giovedì 16 luglio 2020 ore 16:30 nell’aula consiliare del Comune di Cisterna di Latina l’incontro per il Piano di Zona 2020.Promosso dalla coordinatrice dell’ufficio di Piano del Distretto socio sanitario LT1, l’incontro vuole illustrare e condividere i contenuti della nuova programmazione.Sono invitati a partecipare i rappresentanti degli istituti scolastici dell’ambito, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, degli organismi non lucrativi di utilità sociale e della cooperazione, dei comitati di quartiere, dei centri anziani, delle parrocchie ed organismi ecclesiali ed enti di altre confessioni.Il programma prevede la registrazione dei partecipanti e i saluti di Federica Felicetti, Assessora alle politiche sociali del Comune di Cisterna di Latina, di Francesca Barbaliscia, Assessora alle politiche sociali del Comune di Aprilia, di Chiara Cochi, Assessora alle politiche sociali del Comune di Cori, di Angelo Tomei, Vicesindaco Comune di Rocca Massima, e della dott.ssa Stefania Zanda, Coordinatrice dell’Ufficio di Piano che illustrerà gli interventi e i servizi socio assistenziali previsti per l’annualità 2020 e un nuovo modello di programmazione sociale per il Piano di Zona 2021.Seguirà un dibattito aperto ai partecipanti.Per consentire il rispetto delle disposizioni di distanziamento fisico tra le persone, si chiede di segnalare la presenza alla email stefania.zanda@comune.aprilia.lt.it