Piano di Emergenza nel mirino: opposizione all’attacco, «La maggioranza non ascolta»

Si accende il confronto politico sul nuovo Piano di Emergenza Comunale. Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, i gruppi di opposizione hanno puntato il dito contro la maggioranza, accusandola di aver approvato il provvedimento senza il necessario approfondimento e senza accogliere le osservazioni presentate in aula.

A intervenire con una nota congiunta sono stati il capogruppo di Forza Italia Maurizio Scaccia, il segretario cittadino Pasquale Cirillo, il capogruppo di Futura Giovambattista Martino e la consigliera Teresa Petricca. Secondo gli esponenti dell’opposizione, le criticità evidenziate sul nuovo Piano di Emergenza sarebbero state «puntualmente sollevate e documentate», ma non avrebbero trovato adeguata considerazione da parte della maggioranza.

Nel documento si parla di un atteggiamento definito «di chiusura rigida», che avrebbe impedito qualsiasi confronto costruttivo. I consiglieri sottolineano come la richiesta di rinviare la discussione alla seduta successiva fosse finalizzata esclusivamente a colmare alcune lacune tecniche e normative, senza alcuna intenzione ostruzionistica.

Al centro delle contestazioni vi sarebbe soprattutto la mancanza, nella delibera approvata, di indicazioni chiare sui meccanismi di revisione periodica del piano, sulle modalità di aggiornamento e sugli strumenti di informazione alla cittadinanza. Elementi che, secondo l’opposizione, sarebbero previsti dalla normativa e rappresenterebbero aspetti fondamentali per garantire l’efficacia del documento.

«Siamo per le proposte e per il merito delle questioni, non per l’imposizione o la cieca obbedienza di schieramento», affermano i firmatari della nota, ribadendo che la richiesta di sospendere temporaneamente l’iter era motivata dalla volontà di migliorare un atto ritenuto strategico per la sicurezza della comunità.

La vicenda apre ora un nuovo fronte di confronto politico. Da una parte la maggioranza, che ha scelto di procedere con l’approvazione del Piano; dall’altra l’opposizione, che continua a chiedere maggiore condivisione e trasparenza su un tema particolarmente delicato come la gestione delle emergenze. Uno scontro che promette di alimentare il dibattito nelle prossime settimane.