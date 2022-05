Piano contenimento cinghiali Montecassino

Avviso per manifestazione di interesse da parte di professionisti qualificati ai fini dell’affidamento dell’incarico di redazione del piano per la riduzione dei danni da cinghiale (Sus scrofa, L.) nel Monumento Naturale di Montecassino, reso ai sensi della DGR del Lazio 676/2015. E’ stato pubblicato sul sito dell’Ente Parco (sezione bandi, gare e contratti – Amministrazione Trasparente) l’avviso pubblico per ricercare tecnici interessati alla redazione del Piano per la riduzione dei danni da cinghiale nel Monumento Naturale di Montecassino. L’avviso fa seguito all’iniziativa del comune di Cassino che ha convocato le parti, ATC, Associazioni, Parco in qualità di ente gestore del Monumento Naturale di Montecassino, per elaborare una comune strategia per il contenimento della presenza dei cinghiali che a Cassino, come in gran parte del territorio, causano danni alle colture e rappresentano un problema di sicurezza per le persone. Negli ultimi tempi si è aggiunto il problema della peste suina, riscontrata in alcuni capi nel comune di Roma che rende più urgente l’adozione di misure per il monitoraggio costante del territorio. Il Piano consentirà all’Ente Parco di mettere in campo una strategia di cattura dei cinghiali nell’area protetta utilizzando tecniche già sperimentate in altre aree protette da parte del personale del servizio vigilanza attualmente in servizio nell’Ente Parco. Il Bando è scaricabile dal sito www.parcoaurunci.it Le manifestazione d’interesse dovranno pervenire entro il 13 giugno 2022.

COMUNICATO STAMPA

