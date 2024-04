Piano Casa Salvini, Ciacciarelli: “Piena sintonia Regione Lazio – MIT”

Il pacchetto di norme sulla casa, in corso di predisposizione dal Ministero delle Infrastrutture guidato dal Ministro Salvini, finalizzato a regolarizzare piccole difformità o irregolarità strutturali che, come confermato dal Ministero richiamando un apposito studio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, riguardano circa l’80 % del patrimonio immobiliare italiano, conferma la visione pratica del Ministro Salvini che ringrazio per l’enorme lavoro che sta portando avanti, mantenendo uno stretto contatto con i territori e le proprie amministrazioni.

Una visione pratica che costituisce la base della nostra impostazione politica come Lega, finalizzata a comprendere, in un’ottica risolutiva, le esigenze e problematiche che ci vengono sollevate dai territori e che stiamo traducendo nel nostro lavoro in Regione come Assessorato all’Urbanistica, in particolar modo attraverso la redazione di un pacchetto di norme volto a semplificare i testi vigenti in materia, rendendoli armonici e rispondenti alle caratteristiche del territorio regionale.

Si conferma una piena corrispondenza ed unità di intenti tra la Regione Lazio ed il Mit.

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA