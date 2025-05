PETICCA-MARINELLI…L’ETERNO DUELLO!!!

Domenica 13 Aprile alle ore 9:00 si sono accesi i motori per il terzo round del TSC sul tracciato pontino del “Christel Village” di Campo di Carne Aprilia.

Un evento promozionale competitivo non agonistico, dove si sono ritrovati un gruppo di ragazzi pronti a darsi battaglia, ma con lo spirito del divertimento. L’evento creato e promosso dagli “Smanettoni Ciociari”, ha riscontrato come sempre un grande successo fuori e dentro la pista.

Purtroppo la giornata è iniziata con un high side e la conseguente rottura della clavicola per Giosemaiko Moschella, che sicuramente sarà pronto a tornare tra un paio di mesi, in tempo per le ultime due gare di campionato.

In pista a dettare legge da subito, troviamo un autentico Pierluigi “THE SHARK” Marinelli, che con il crono di 37″603 fa sua la pole position. Nella SC2 la pole è andata ad un super Maurizio Capocefalo.

Si parte con Gara-1 della categoria SC1 dove il poleman Marinelli, con una partenza impeccabile, rimane al comando della gara, difendendosi con gli artigli dal primo all’ultimo giro dai continui attacchi di Peticca, creando uno spettacolo unico. Sale sul terzo gradino del podio Emiliano De Santis, seguito da un ritrovatissimo Mirko Pagnotta e il giovane Leonardo Federici. Peccato per il campione in carica TSC2024 Gianluca “CHIC” Nobili, che ha dovuto abbandonare la gara dopo aver rimediato una contusione alla caviglia, a seguito di un contatto con De Santis, mentre occupava la terza piazza.

In Gara-2 Marinelli bissa la vittoria sempre al fotofinish, dopo un duello con un super Peticca. Terzo posto per De Santis, seguito da Federici e Pagnotta. Nella categoria SC2 la vittoria in Gara-1 è andata ad un magistrale Maurizio Capocefalo, alle sue spalle in seconda posizione Alessandro Discenza, chiude il podio un grandissimo Fabrizio Branco seguito da Lorenzo Bea e un costante Antonio Corrado.

In Gara-2 un ostinato Capocefalo fa un copia/incolla di Gara-1, seguito in seconda posizione sempre da Discenza, terzo Emanuele De Clemente (dopo che in Gara-1 è scivolato mentre occupava la 2° posizione). Fuori dal podio Branco e un Super Amasio Porcelli.

Lo STAFF del TSC ringrazia tutti i partecipanti, gli sponsor, il pubblico, l’immenso Paolo Brando, patron del bellissimo circuito Christel Village, insieme al suo staff, che hanno permesso lo svolgimento dell’evento e alla nostra fotografa ufficiale Marzia Incitti e Massimo Diana che è tornato ad aiutarci, ma solo per questa gara.

Vi aspettiamo numerosi al prossimo round, Domenica 11 Maggio 2025, sempre presso il Circuito Christel Village di Campo di Carne ad Aprilia(LT).

📷 CiociariaRace

COMUNICATO STAMPA