PETICCA APRE LE DANZE SUL SAGITTARIO

A Latina la prima della “Polini Italian Cup 2025” .

Inizierà domenica prossima a Latina sul circuito del Sagittario la Polini Italian Cup 2025, tra i tanti piloti che parteciperanno, l’onere di tenere alto il vessillo del Moto Club Franco Mancini 2000 di Isola del Liri, spetterà al giovane Gabriele Peticca. Il pilota in questione, approdato quest’anno tra le fila del M.C. Franco Mancini 2000, non è un neofita, vanta già diverse gare alle spalle, con discreti risultati. Gabriele gareggerà nella categoria “100 Sport” in sella a uno scooter Piaggio Zip, sapientemente preparato da Daniele Parravano e Daniele Cianfarani. Sono scooter che sul tracciato di Latina sfioreranno i 140 km/h sul rettilineo, quindi estremamente impegnativi. Il direttivo del M.C. Franco Mancini 2000, sportivamente augura un grosso In bocca al lupo a tutti i partecipanti, ma è chiaro che il tifo sarà tutto per il portacolori del M.C. franco mancini 2000, ovvero il pilota Gabriele Peticca.

M.C. Franco Mancini 2000