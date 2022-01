Peste suina, Novelli (M5S Lazio): “Per ora nel Lazio situazione sotto controllo”

“In merito alla diffusione della Pesta Suina Africana, che sta interessando in particolar modo alcune regioni del Nord, stiamo effettuando verifiche anche nel Lazio per determinare se e quanto questa malattia virale sia presente sui nostri territori. Al momento non si registrano casi in allevamenti e l’analisi è incentrata prevalentemente su alcune situazioni da verificare”.

Così Valerio Novelli, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio.

“Sebbene la situazione non sia allarmante – continua Novelli – manteniamo alta l’attenzione sulla situazione epidemiologica, con un costante monitoraggio, al fine di contrastare il fenomeno. A tal proposito il Tavolo di Coordinamento interregionale, istituito dal Ministro Patuanelli si è già attivato per sviluppare un’azione sinergica su tutto il territorio nazionale e mettere in campo metodi di prevenzione e di bio-contenimento”.

COMUNICATO STAMPA