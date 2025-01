PESTE SUINA, COLDIRETTI LAZIO: EMERGENZA FINITA. OTTIMO RISULTATO, ORA SOSTEGNO ALLE AZIENDE CHE HANNO SUBITO DANNI

“L’eradicazione della Peste suina a Roma e provincia è un ottimo risultato raggiunto attraverso un lavoro di squadra che ha coinvolto le istituzioni, la Regione Lazio, il mondo venatorio e la nostra federazione. Ora è fondamentale dare sostegno a tutte quelle aziende agricole che hanno subito ingenti danni”. Così il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, a seguito della comunicazione del ministero della Salute, che riferisce che la sessione Salute e benessere animale del Comitato permanente che si riunisce mensilmente a Bruxelles, ha votato favorevolmente la revoca delle zone soggette a restrizione istituite a maggio 2022 in provincia di Roma e riportate nel regolamento 594/2023.

“Ci siamo battuti sin dal primo giorno per fermare questo fenomeno – aggiunge Granieri – mettendo in campo tutte le azioni possibili per cercare di arginarlo e tutelare le aziende suinicole che sono state le prime ad aver pagato un prezzo altissimo. Molte delle quali sono state costrette a chiudere o cambiare produzione. E’ a loro che ora dobbiamo garantire il massimo sostegno. Un’emergenza che non ha risparmiato neanche le aziende zootecniche. Riconosciamo al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e all’assessore all’Agricoltura, Giancarlo Righini, di essersi impegnati molto per ottenere questo importante risultato e i fatti lo dimostrano. Un ringraziamento al commissario straordinario alla PSA, Giovanni Filippini”.