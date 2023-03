Pescosolido: un successo i campionati provinciali di Cross

Una manifestazione molto sentita e partecipata quella che si è tenuta nella giornata di domenica a Pescosolido, dove la FIDAL e La Società Atletica Sora hanno organizzato i campionati provinciali di Cross. Fondamentale il supporto della Amministrazione Comunale, in particolar modo dei membri che compongono la minoranza che, con tanto fervore, hanno fatto sì che la manifestazione abbia riscontrato un enorme successo, grazie alla partecipazione massiccia di atleti e spettatori. Non è mancata la presenza delle autorità politiche regionali e provinciali, in primis dei neo-eletti consiglieri regionali Maura Daniele e Savo Alessia, che non hanno voluto disertare l’ invito a loro rivolto dagli organizzatori. Una sana giornata di sport che, ancora una volta ha accumunato grandi e piccini.

COMUNICATO STAMPA

