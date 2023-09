Pescosolido, trasporto pubblico per gli studenti delle medie, De Gasperis: “Maggioranza assente ed indifferente nei confronti dei cittadini”

Duro attacco del consigliere di minoranza De Gasperis nei confronti del sindaco Bellisario. L’ esponente di minoranza dell’ amministrazione comunale di Pescosolido, infatti, incalza ed attacca il primo cittadino sulla delicata questione del trasporto pubblico per gli studenti delle medie che, come ben noto, sono costretti a recarsi nel vicino comune di Campoli Appennino, affrontando anche un ingente spesa economica. Queste le parole del consigliere De Gasperis, diramate tramite una nota stampa: ” Ritengo un affronto e una totale mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini di Pescosolido, il menefreghismo con il quale il sindaco Bellisario sta affrontando il tema del trasporto scolastico, riservato agli studenti delle scuole medie. Come tutti sanno, i nostri ragazzi sono costretti a recarsi a Campoli Appennino per seguire le lezioni, e questo comporta una notevole spesa economica per le famiglie, già segnate da un profondo periodo di crisi economica. Il comune di Campoli, nella persona del Sindaco Di Benedetto, si era mostrato più volte disponibile a creare un tavolo d’ incontro, per trovare una soluzione a questo annoso problema, avendo come risposta un ” Non è un mio problema” da parte del nostro primo cittadino. Un fatto grave che ancora una volta dimostra l’ incapacità politica di questa maggioranza sempre più distante dalle esigenze dei suoi cittadini.

COMUNICATO STAMPA