Pescosolido, soddisfazione del Sindaco Bellisario per il potenziamento del trasporto pubblico

Grande soddisfazione del Sindaco di Pescosolido Donato Enrico Bellisario e di tutta l’Amministrazione comunale per l’attivazione di n° 3 corse giornaliere che transiteranno da Sora – Capolinea principale piazzale stazione ferroviaria verso Valpara – Via Colle San Pietro e viceversa.

Il nuovo servizio nasce in collaborazione con il Comune di Sora e l’azienda del trasporto locale Cialone con l’obiettivo di offrire un servizio di trasporto pubblico ai cittadini di Pescosolido e Sora che hanno bisogno di spostarsi tra le 2 realtà.

“Siamo davvero felici di aver attivato – in brevissimo tempo – questo servizio innovativo che ci permette di offrire ai nostri cittadini un’opportunità importante. Mi preme ringraziare il Sindaco di Sora Luca Di Stefano, l’assessore ai trasporti Francesco Corona e il dott. Cialone per aver accolto la nostra richiesta e per tutto il supporto profuso nella riuscita del progetto” dice il Sindaco Bellisario.

Orari Corse:

Partenza da Sora – Stazione: 7:20/ 13:35/ 17:20

Arrivo Valpara – Cona: 7:40/13:55/ 17:30

COMUNICATO STAMPA

Correlati