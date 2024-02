Il giorno 22 febbraio 2024, presso la propria abitazione in via Vallefredda 15, Pescosolido all’età di 63 anni, veniva a mancare all’affetto dei suoi cari Stefania Cicchinelli in Pagliaroli. Ne danno il triste annuncio il marito, i figli,la figlia, il genero, il nipotino, le sorelle, i cognati, i nipoti e i parenti tutti. I funerali si terranno sabato 24 febbraio 2024 alle ore 11.00 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Restituta in Sora. La cara salma sarà cremata.

