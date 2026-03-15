Pescosolido ospita il progetto Erasmus+ “Eco-Sport Impact”

Giovani da diversi paesi europei si incontreranno nel Comune di Pescosolido per un’esperienza internazionale dedicata a sport, sostenibilità e scambio culturale.

PESCOSOLIDO – Il Comune di Pescosolido si prepara ad accogliere un importante progetto internazionale nell’ambito del programma Erasmus+. L’Associazione Giovani Nenz Cort APS organizzerà infatti lo scambio giovanile “Eco-Sport Impact”, un’iniziativa che coinvolgerà giovani provenienti da diversi paesi europei, tra cui Italia, Spagna e Repubblica Ceca.

Il progetto si svolgerà dal 1° al 9 giugno 2026 e rappresenterà un’importante occasione di incontro e confronto tra culture diverse, con attività dedicate allo sport, alla sostenibilità ambientale e alla partecipazione giovanile.

Durante i giorni dello scambio saranno organizzate attività sportive, laboratori tematici, momenti di confronto tra i partecipanti e iniziative dedicate alla tutela dell’ambiente, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani, il dialogo interculturale e la collaborazione tra giovani europei.

L’iniziativa rientra nel programma Erasmus+, che sostiene progetti internazionali rivolti ai giovani e finalizzati alla crescita personale, all’apprendimento non formale e alla costruzione di una cittadinanza europea più consapevole.

Sono inoltre aperte le candidature per 12 giovani italiani tra i 17 e i 21 anni che avranno la possibilità di partecipare a questa esperienza internazionale insieme ai ragazzi provenienti dagli altri paesi partner. Vitto, alloggio e attività sono finanziati dal programma Erasmus+.

“Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per il nostro territorio – dichiara il presidente Aldo Zaino – perché permette ai giovani di vivere un’esperienza internazionale, confrontarsi con altre culture e crescere attraverso lo sport, la collaborazione e la sostenibilità. Il direttivo e tutta l’Associazione Giovani Nenz Cort APS lavorano con l’obiettivo di creare occasioni concrete per i ragazzi del territorio e portare iniziative europee nel nostro paese.”

Con Eco-Sport Impact, Pescosolido diventa quindi un punto di incontro internazionale per i giovani europei, confermando il ruolo attivo dell’associazione nella promozione di progetti culturali e formativi rivolti alle nuove generazioni.