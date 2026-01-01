Pescosolido – Notte di paura sul Monte La Brecciosa: quattro ragazzi dispersi e tratti in salvo

Una notte di paura, freddo e neve, trasformata in una grande operazione di salvataggio. È quanto accaduto nella tarda serata di San Silvestro sul Monte La Brecciosa, nel territorio di Pescosolido, dove quattro escursionisti romani di 19 anni sono stati tratti in salvo dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio, con il supporto dell’Aeronautica Militare.

I ragazzi, partiti per un’escursione lungo il sentiero del Valico delle Scalelle, sono rimasti bloccati a causa del brusco abbassamento delle temperature e della presenza di neve e ghiaccio che ha reso impossibile la discesa in sicurezza. Infreddoliti e disorientati, hanno lanciato la richiesta di aiuto nel cuore della notte.

Una squadra di terra del Soccorso Alpino ha raggiunto gli escursionisti dopo un impegnativo avvicinamento in condizioni ambientali particolarmente critiche: terreno ghiacciato, visibilità ridotta e temperature rigide. I giovani presentavano segnali di forte ipotermia, rendendo necessario un recupero rapido e coordinato.

Per garantire la massima sicurezza è stato attivato il Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali, che ha disposto l’intervento di un elicottero dell’85° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato dalla base di Pratica di Mare. Il velivolo ha effettuato il recupero notturno degli escursionisti, poi trasferiti all’Ospedale di Sora per accertamenti e cure.

In una successiva rotazione sono stati imbarcati anche i tecnici del CNSAS impegnati sul campo. Alle operazioni ha preso parte anche il personale dei Vigili del Fuoco, in sinergia con le altre forze coinvolte.

Un intervento complesso e tempestivo che, grazie alla collaborazione interforze e alla professionalità dei soccorritori, ha evitato conseguenze ben più gravi in una notte che, per i quattro giovani, resterà indimenticabile. Se la montagna d’inverno regala panorami suggestivi, ricordano i tecnici del Soccorso Alpino, richiede sempre prudenza, preparazione e rispetto delle condizioni meteo.

