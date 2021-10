Pescosolido, mozione di sfiducia al sindaco: maggioranza e primo cittadino abbandonato l’aula

IL giorno 12ottobre 2021 si è riunito il Consiglio Comunale a Pescosolido , dopo una forte discussione sul primo punto all’ordine del giorno, che riguardava il regolamento della Caccia nella riserva del Paese, non potendo votare sull’argomento per la confusione provocata dal Sindaco Bellisario, i Consiglieri tutti sono passati alla rissa.

Il Sindaco di prepotenza , per sedare la discussione che egli stesso aveva provocato , mette a votazione il rinvio del punto all’ordine del giorno .

L’opposizione stizzita da tale comportamento abbandona l’aula. La maggioranza con 6 voti approva il rinvio.

Il secondo punto prevede la discussione e la votazione sulla mozione di sfiducia al Sindaco , qui la NOTIZIA !!! Invece di aprire la discussione la maggioranza con in testa il Sindaco abbandonano l’aula….

IL Consiglio Comunale si è concluso senza decidere nulla nella più completa confusione e degenerando in discussioni sterili e di parte .

L’ennesima FIGURACCIA di un Sindaco allo sbaraglio incapace di affrontare e risolvere i problemi di Pescosolido .

Comunicato stampa a firma del Gruppo di Opposizione

Correlati