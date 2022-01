Pescosolido, morto il già sindaco Renzo Cancelli

Purtroppo il Covid si è portato via anche Renzo Cancelli a 71 anni, già sindaco di Pescosolido.Uomo politico appassionato, tantissime sono le battaglie politiche che ha svolto in difesa del nostro territorio. Renzo Cancelli è stato per due volte sindaco del piccolo centro ciociaro, la sua politica era sempre in difesa dei più deboli, non si negava mai a nessuno, si era battuto tantissimo anche in difesa del nosocomio sorano. Lascia un vuoto incolmabile per tutti quelli che lo hanno conosciuto. L’editore di Liri tv e l’intera redazione, si uniscono al dolore della famiglia per la perdita del caro Renzo.

