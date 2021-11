Pescosolido, l’opposizione: “Direttivo Pro Loco, maggioranza poco disposta al confronto”

L’ attuale maggioranza, targata Bellisario, continua a mostrarsi arrogante e poco disposta al confronto e alla condivisione. La costituzione del direttivo della Pro Loco, ne è l’ ennesima dimostrazione, visto che esso è stato costituito essenzialmente ” usando ” persone vicine, anche per motivi familiari, ai membri dell’ attuale maggioranza, e andando a coinvolgere in un discorso strettamente cittadino, quale la Pro Loco, anche persone residenti nei paesi limitrofi, come se nel nostro paese mancassero persone di buona volontà.

