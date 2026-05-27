Pescosolido, l’Associazione Giovani Nenz Cort APS si prepara ad accogliere l’Erasmus+ “Eco-Sport Impact”

Dal 1 al 9 giugno 2026 il comune di Pescosolido ospiterà il progetto internazionale Erasmus+ “Eco-Sport Impact”, promosso dall’Associazione Giovani Nenz Cort APS, che vedrà la partecipazione di giovani provenienti da Italia, Spagna e Repubblica Ceca.

Per nove giorni, ragazzi e ragazze vivranno un’esperienza di scambio culturale, formazione e condivisione attraverso attività dedicate allo sport, alla sostenibilità ambientale e all’inclusione sociale.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare connessioni tra culture diverse, sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche ambientali e promuovere lo sport come strumento di aggregazione, crescita personale e partecipazione attiva.

Durante l’Erasmus+ saranno organizzati workshop, attività sportive, momenti di confronto interculturale, laboratori e iniziative sul territorio che coinvolgeranno anche la comunità locale, valorizzando il territorio di Pescosolido e le sue tradizioni.

“Eco-Sport Impact” rappresenta un’importante opportunità non solo per i partecipanti, ma anche per il territorio, che per una settimana diventerà punto d’incontro tra giovani europei, idee, esperienze e nuove prospettive.

L’Associazione Giovani Nenz Cort APS conferma così il proprio impegno nella promozione di progetti europei dedicati ai giovani, all’inclusione e alla crescita culturale del territorio