Pescosolido, la replica del Direttivo della Pro Loco

Riceviamo e pubblichiamo la replica del direttivo della Pro Loco di Pescosolido, in riferimento all’articolo pubblicato in data 5 Novembre 2021

È stato esposto in comune, per la durata di un mese l’invito aperto a tutta la comunità a partecipare all’assemblea per costituire il direttivo. È stata fatta regolarmente assemblea dove sono pervenute n34 persone interessate alla creazione del direttivo. Sono state fatte regolari votazioni per eleggere il direttivo. È stata effettuata una seconda assemblea dove sono state elette pubblicamente e con verbale firmato. Le persone che creano il direttivo sono estranee a qualsiasi idea politica, e in nessun modo hanno interesse con l’amministrazione comunale di maggioranza o minoranza. I canditati che si sono presentati nelle due assemblee sono tutti ragazzi del territorio e non esiste alcun accordo politico. Le pro loco lavorano sulla collettività del territorio e lo sviluppo turistico, e ribadiamo la nostra estraneità a quanto riportato nel vostro articolo!

IL DIRETTIVO

foto Archivio (veduta di Pescosolido)