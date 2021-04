Pescosolido, la minoranza invita il Sindaco Bellisario a convocare un consiglio urgente

Con un documento redatto e sottoscritto dai consiglieri, Sig. Elvio Reale, Avv. Cristian Sarrecchia, Sig. Alessandro Sarrecchia, Sig. Carlo Sperduti, Giuseppe De Gasperis, l’ opposizione invita ufficialmente il Sindaco Bellisario a convocare ufficialmente un consiglio comunale d’ urgenza. Tale richiesta viene motivata evidenziando le lamentele esposte ai componenti dell’ assise comunale sull’ aumento spropositato delle cartelle emesse dal Consorzio di Bonifica, che tanto clamore sta suscitando negli ultimi giorni. Lo scopo di tale richiesta, e quello di proporre al primo cittadino, di costituire un comitato di Sindaci che possa far fronte comune all’ annosa vicenda, che rischia di intaccare le risorse economiche dei cittadini di Pescosolido e non solo. Nel documento, inoltre, viene garantita la massima collaborazione al Sindaco, per ogni eventuale provvedimento esso intenda prendere per opporsi a questo aumento spropositato imposto dal Consorzio di Bonifica.

COMUNICATO STAMPA

