Pescosolido, la minoranza diserta il consiglio

Continua ad essere teso il clima intorno al sindaco di Pescososolido Bellisario. Il consiglio comunale, tenutosi nella giornata di venerdì 30 aprile infatti, ha visto registrare l’ assenza di ben cinque consiglieri di minoranza, in un assise civica in cui i punti all’ o.d.g erano importanti. Si discuteva l’ approvazione del bilancio di previsione, nell’ ultimo giorno utile per essere approvato. Alla luce di tale decisione, fanno sapere dai banchi della minoranza, ci sarebbe il forte attrito emerso nei giorni scorsi, tra gli oppositori del primo cittadino, e il nuovo segretario comunale. Toni forti, che hanno portato ad un vero e proprio scontro tra i rappresentanti della minoranza, e il nuovo dirigente, reo secondo i cinque di voler ” abolire” lo spirito democratico del consiglio, vietando di fatto la presentazione dei punti da inserire all’ o.d.g, e la richiesta dei consigli comunali straordinari.Un atteggiamento troppo incline alle accondiscendenze del primo cittadino, che sembra aver trovato una spalla ideale, a quella che la minoranza definisce ” arroganza politica” del sindaco. Clima infuocato che mette a repentaglio l’ esistenza dell’ amministrazione.

