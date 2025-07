Pescosolido inaugura il cartello “CorteggiAMOci”: un simbolo di amore, amicizia e comunità Pescosolido

La comunità di Pescosolido ha celebrato un momento speciale con l’inaugurazione del cartello “CorteggiAMOci”, un’opera voluta e realizzata con passione dall’Associazione Giovani Nenz Cort. Più che un segnale, “CorteggiAMOci” è un gesto di comunità, un invito alla consapevolezza e all’amore per il territorio e per le persone che lo abitano. Il progetto nasce come manifestazione visiva e sentimentale del legame profondo tra la popolazione locale e il proprio paese, traducendo questo sentimento in un messaggio originale e potente: un invito alla gentilezza, all’amicizia e alla scelta consapevole di “esserci”. Il titolo, un gioco di parole, racchiude l’essenza del messaggio: • “CorteggiAMOci” non è solo un richiamo romantico, ma un’esortazione a coltivare legami autentici, basati su rispetto, solidarietà e cura reciproca. • Nel dialetto nenz “Corteggiamoci” è un invito alla relazione gentile, allo sguardo che accoglie e alla condivisione di un cammino. L’opera, ideata dall’artista Guido Gabriele, raffigura due volti che si sfiorano in un bacio all’interno di un cuore, accompagnati da un tracciato cardiaco che simboleggia il battito vitale della comunità di Pescosolido. “CorteggiAMOci, qui. Ora. Sempre.” – Questo è il messaggio che l’Associazione Giovani Nenz Cort intende lasciare ai cittadini e ai visitatori: scegliere la vicinanza alla distanza, l’attenzione al disinteresse, la relazione autentica all’indifferenza. Durante l’inaugurazione, l’Associazione ha voluto ringraziare: • Guido Gabriele, autore dell’opera; • Lino Marciano, destination manager della DMO Stay Ciociaria, per l’inserimento del progetto in un percorso di valorizzazione culturale più ampio; • Rossella Lucci, consigliere comunale, per la disponibilità e il sostegno costante; • Ivan Corsetti, per aver realizzato il QR Code che racconta la storia del cartello in tutte le lingue europee. L’Associazione ha concluso la cerimonia con un invito a tutta la cittadinanza: “Questo cartello vive solo se è visto, attraversato, condiviso. Che diventi un punto di riferimento per chi arriva e un promemoria per chi resta: l’amore per il nostro territorio si costruisce anche attraverso l’amicizia, la gentilezza e il prendersi cura l’uno dell’altro.”

Correlati