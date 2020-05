Pescosolido (FR) – Rimosso un cumulo di rifiuti sulla SP di accesso

La Provincia di Frosinone, attraverso il settore Viabilità, ha provveduto alla rimozione di un cumulo di rifiuti presente sulla Sp di accesso al comune di Pescosolido.

Dopo la segnalazione giunta presso gli uffici provinciali, subito soni stati attivati gli interventi e si è provveduto alla bonifica della zona.

“Oltre agli interventi per il miglioramento del sistema viario – hanno spiegato il presidente Pompeo e il consigliere delegato Caperna – è importante garantire anche il decoro delle nostre strade. Ringraziamo per la segnalazione giunta da Pescosolido e ci auguriamo che in futuro siano sempre di meno queste richieste e che ci sia collaborazione da parte di tutti nell’evitare l’abbandono di rifiuti sul territorio”.

COMUNICATO STAMPA