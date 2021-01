Pescosolido (FR) – Presentata mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Bellisario

Continua ad essere rovente il clima politico nel paese di Pescosolido. Dopo gli attriti tra il primo cittadino, e alcuni membri della maggioranza, poi passati in opposizione, ora viene presentata una richiesta di convocazione del consiglio comunale, dove verrà presentata all’ attenzione dell’ assise comunale, una mozione di sfiducia nei confronti del primo cittadino. A presentare il documento, sono stati i consiglieri Cristian ed Alessandro Sarrecchia, Elvio Reale, Carlo Sperduti, e Giuseppe De Gasperis. Riteniamo doveroso, dichiarano i consiglieri su citati, mettere il sindaco davanti alle sue responsabilità. In soli 18 mesi di governo, la maggioranza si presenta oggi in un numero troppo esiguo, per poter governare al meglio il paese. È inutile rimarcare il mancato impegno nei confronti dei cittadini, che vedono oggi la macchina amministrativa del paese, impantanato in una preoccupante immobilità. Sono state disattese tutte le promesse, e si è venuti meno agli impegni presi nei confronti della cittadinanza, fatto questo che ci induce oggi a sottoporre questa amministrazione alla prova inesorabile e più che mai giustificata della fiducia da parte degli amministratori.

COMUNICATO STAMPA