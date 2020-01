Pescosolido (FR) – Perquisizione abitazione: armi e drogra in casa, aggrediti due poliziotti

Ieri sera un’opeazione di controllo del territorio da parte degli agenti di polizia del commissariato di Sora che hanno perquisito un’abitazione a Pescosolido . Durante i controlli dove ha partecipato anche una unità cinofila, l’uomo di 48 anni ha aggredito due poliziotti che sono finiti al pronto soccorso del SS. Trinità, ma non sarebbero in condizioni preoccupanti. In casa dell’uomo G.C. di 48 anni, sembra che siano state trovate armi e droga. L’uomo è stato trasferito in commissariato dove è stato ascoltato. Nella giornata di oggi conosceremo maggiori dettagli dell’operazione.

Red – foto generica web