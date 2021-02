Pescosolido (FR) – Il sindaco si ” salva” da solo

Non passa la mozione di sfiducia, presentata ieri durante il consiglio comunale a Pescosolido. A salvare il sindaco Bellisario, è stato proprio il suo voto. Un epilogo incredibile, ma che ora getta ombre sul proseguo della maggioranza. Infatti, il primo cittadino si trova a dover gestire una maggioranza molto risicata, dopo solo 18 mesi di governo. A far traballare l’ attuale maggioranza, è stato soprattutto il passaggio in opposizione di ben due consiglieri. Certo è che governare il paese in queste condizioni non è facile per nessuno, ma il primo cittadino si dice sicuro di poter arrivare a fine mandato.

Correlati