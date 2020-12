Pescosolido (FR) – De Gasperis (FdI) bacchetta il Vicesindaco Baldessarra

In merito alle dichiarazioni ultime del Vicesindaco Silvia Baldessarra, che con una nota stampa ringraziava pubblicamente Nicola Zingaretti, e Mauro Buschini, il Consigliere Comunale Giuseppe De Gasperis, intende rilasciare le seguenti dichiarazioni: ” Intendo prendere le distanze dalle dichiarazioni dell’ attuale Vicesindaco che con una nota stampa ringraziava a nome di tutta l’ amministrazione, e non a livello personale, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Presidente del Consiglio Regionale Mauro Buschini, e l’ On. Sara Battista per l’ assegnazione del finanziamento, volto a far fronte alle spese di organizzazione degli eventi natalizi 2020. Trovo inopportuno che il Vicesindaco si sia resa portavoce del pensiero comune, senza però interpellare i diretti interessati. Il finanziamento ottenuto, è il frutto di un lavoro di squadra che non può e non deve avere alcuna connotazione o collocazione politica, in quanto atto dovuto nei confronti della città che, istituzionalmente, siamo chiamati a rappresentare.Inoltre va ricordato, che per accedere al bando citato, bastava presentare alla Regione Lazio, una semplice domanda di adesione, con relativo rendiconto delle spese, così come fatto da tutti i paesi e da tutte le città che hanno aderito al bando, ottenendo il finanziamento su indicato, senza necessariamente rivolgere proclami o acclamazioni, che sanno più di spot elettorale che di altro.Invito pertanto, la signora Baldessarra, a non rilasciare più dichiarazioni che possano essere attribuite anche a chi non si riconosce nel suo pensiero e nelle sue idee, invitandola in futuro a parlare solo ed esclusivamente per proprio conto.

Correlati