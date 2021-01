Pescosolido (FR) – De Gasperis (FdI) abbandona la maggioranza e passa in opposizione.

A diciotto mesi dall’insediamento, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe De Gasperis, abbandona la maggioranza guidata dal sindaco Bellisario, e va a sedersi tra i banchi dell’ opposizione. Rottura definitiva, arrivata dopo gli screzi degli ultimi mesi. “Dopo una lunga ed attenta riflessione, dichiara De Gasperis, ho preso la decisione di uscire definitivamente dalla maggioranza. L’amministrazione sta venendo meno ai patti stipulati con la cittadinanza, quando si era deciso di proporre ai cittadini una lista civica, che poi è risultata essere vincente.Una lista che poi di fatto, si è trasformata in una vera e propria lista in forza al Partito Democratico. Ho sempre anteposto gli interessi degli elettori, che con il voto hanno voluto dimostrarmi la loro fiducia, ai miei interessi personali e politici, oltre che ad accantonare i miei ideali politici, e il senso d’appartenenza al partito a cui sono fieramente iscritto. Adesso però, l’amministrazione prende una impronta politica che non è né coerente con la campagna elettorale né con le mie idee, e che mi costringe ad abbandonare il mio ruolo di consigliere di maggioranza targata Bellisario.”

comunicato stampa