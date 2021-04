Pescosolido, dopo Maura anche Ruspandini (FdI) interviene sull’ area contigua presentando un interrogazione al Senato

Il Senatore della Repubblica Massimo Ruspandini, presenterà un interrogazione al Senato sulla vicenda dell’ area contigua del Parco Nazionale d’ Abbruzzo. Un interessamento vivo e concreto, che continua a dimostrare l’ attaccamento al territorio del Senatore Ruspandini, che si mostra ancora una volta vicino alle problematiche anche dei piccoli paesi. A richiedere il suo intervento, sono stati il consigliere comunale di Pescosolido Giuseppe De Gasperis, e il presidente dell’ “Associazione Terra Nostra” Franco Frisone, che proprio nei giorni scorsi hanno incontrato il Sen. Ruspandini illustrandogli la situazione e appellandosi a lui per la risoluzione del problema, una battaglia che Fratelli d’Italia ha sposato in pieno in primis con il Presidente del Consiglio Provinciale Daniele Maura, ed ora con il massimo esponente provinciale del partito di Giorgia Meloni.

COMUNICATO STAMPA

