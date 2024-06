Pescosolido, dopo anni torna l’infiorata grazie all’Associazione Giovani Nenz Cort (FOTO)

A nome di tutto il Direttivo dell’Associazione Giovani Nenz Cort, desideriamo ringraziarvi di cuore per l’impegno e la determinazione che avete dimostrato nella realizzazione dell’infiorata. Anche se non si tratta di una grandissima infiorata, siamo riusciti a creare qualcosa di bello per il nostro paese, riportando in vita una tradizione che da anni era stata dimenticata. Con la nostra voglia di fare, abbiamo riaperto quel cassetto e trasformato il nostro sogno in realtà.

Grazie a tutte le persone che hanno contribuito nella raccolta della segatura, nella colorazione, a chi ha disegnato i bozzetti, a chi si è occupato dell’allestimento degli altari, a chi ci ha aiutato economicamente, a chi ci ha acquistato parte dei colori, a tutte le persone che ci hanno offerto la cena e a chi ha colorato questi splendidi quadri. È stata una giornata che ci ha uniti; ci siamo divertiti, abbiamo imparato cose nuove, abbiamo ammirato la bellezza del nostro paese, ma soprattutto abbiamo trascorso del tempo insieme, che è la cosa più importante

Non vogliamo dilungarci troppo, quindi concludiamo con un sentito ringraziamento a tutti voi. Questa è solo la prima di tante avventure che affronteremo insieme.

Grazie di cuore a tutti!🍀

