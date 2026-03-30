Pescosolido dice NO al Parco: i cittadini fermano il progetto e difendono il territorio

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“Pescosolido dice no: la voce dei cittadini ferma il progetto e rivendica il diritto di decidere”

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Una giornata destinata a restare nella memoria della comunità di Pescosolido, dove il risultato emerso rappresenta, secondo molti cittadini, una vera e propria affermazione di democrazia partecipata. Il messaggio che arriva dal territorio è netto: le decisioni che riguardano il futuro della comunità non possono essere calate dall’alto.

A prevalere è stata la volontà popolare, espressa con forza da cittadini che hanno chiesto di essere ascoltati e che, attraverso la partecipazione, hanno ottenuto un risultato significativo. Il progetto contestato, promosso dall’amministrazione comunale e sostenuto da diversi interlocutori istituzionali e territoriali, è stato respinto da una mobilitazione ampia e determinata.

Il Comitato “No al Parco” sottolinea come il voto rappresenti una risposta chiara a chi, secondo i promotori della protesta, avrebbe tentato di imporre una scelta senza un reale coinvolgimento della popolazione. La partecipazione civica è stata la leva principale: assemblee, confronti e un forte coinvolgimento hanno trasformato il dissenso in un’azione concreta.

Non sono mancati riferimenti anche ai comuni limitrofi e agli enti coinvolti nel dibattito, accusati dal Comitato di aver sostenuto attivamente il progetto attraverso appelli pubblici e campagne informative. Tuttavia, secondo quanto espresso dagli oppositori, proprio queste pressioni avrebbero rafforzato il senso di unità della comunità locale.

Il risultato finale viene quindi letto come un segnale forte: Pescosolido rivendica la propria autonomia decisionale e il diritto di scegliere il proprio futuro. Un passaggio che, al di là della singola vicenda, riapre il tema del rapporto tra istituzioni e cittadini, e dell’importanza di processi decisionali realmente condivisi.

Per il Comitato, la giornata segna non solo la fine di una battaglia, ma anche l’inizio di una nuova fase, in cui la tutela del territorio e la partecipazione attiva restano al centro del dibattito pubblico.