Pescosolido, De Gasperis-Sperduti: “A sostegno del Presidente Maura, nella battaglia contro Acea”

Nei giorni scorsi, il Presidente del Consiglio Provinciale Daniele Maura, aveva usato toni forti nei confronti di Acea, accusandola di creare disservizi ai cittadini. A dar manforte alla battaglia intrapresa dall’ esponente di Fratelli d’Italia, arrivano le dichiarazioni dei consiglieri di minoranza del comune di Pescosolido, Sperduti, De Gasperis, Reale, Sarrecchia Cristian e Alessandro,che in una nota stampa congiunta dichiarano: ” Il problema Acea, è stato più volte portato all’ attenzione di questa assise, evidenziando le stesse problematiche riportate nella denuncia del Presidente Maura. La nostra cittadina, ha più volte subito i disagi creati da una gestione pessima di Acea del servizio delle risorse acquifere. Perdite, mancanza d’ acqua, e bollette non recapitate, che hanno gravato palesemente sulla nostra città. Proprio per questo ci sentiamo in dovere di appoggiare in todos la battaglia intrapresa da Maura, richiamando l’ attenzione della nostra maggioranza su un problema molte volte esposto, ma mai affrontato e preso in seria considerazione.

COMUNICATO STAMPA

Correlati