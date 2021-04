Pescosolido – Consorzio di Bonifica, la questione finisce sul tavolo del Consiglio Provinciale

La vicenda legata all’ aumento spropositato delle cartelle emesse dal Consorzio di Bonifica, finisce sul banco del Consiglio Provinciale. A chiedere l’ intervento della Provincia, sono stati i consiglieri di minoranza del Comune di Pescosolido, che hanno presentato un istanza al Presidente del Consiglio Provinciale Daniele Maura, che si è subito attivato affinché la questione possa essere inserita in uno degli ordini del giorno del prossimo consiglio a Palazzo Iacobucci. La decisione fa seguito alle numerose polemiche legate agli aumenti spropositati delle cartelle inerenti al servizio di bonifica,che numerosi cittadini si sono visti recapitare per posta, e che hanno innescato un vero e proprio vespaio. Contestualmente i firmatari, ringraziano l’ ente provinciale, e in particolar modo il Presidente Maura, per il vivo interessamento mostrato.

