Pescosolido – Addio a Giuseppe Tersigni, uomo amato e stimato. Il cordoglio di Liritv

La comunità di Pescosolido e non solo piange la scomparsa di Giuseppe Tersigni, venuto a mancare il 18 giugno 2025 presso il Policlinico Umberto I di Roma all’età di 84 anni.

Una figura profondamente radicata nei valori della famiglia, dell’onestà e della dedizione, Giuseppe lascia un vuoto immenso nei cuori della moglie, dei figli, delle figlie, dei generi, delle nuore, dei nipoti, del pronipote Alessandro e di tutti i parenti che con dolore ne annunciano la scomparsa.

Le esequie si terranno venerdì 20 giugno alle ore 10:00 presso la Chiesa Maria SS.ma di Pompei – Forcella, dove la salma giungerà già il giorno precedente, giovedì 19 giugno, alle ore 18:30. Sarà possibile rendere omaggio fino alle ore 22:00. Al termine della cerimonia funebre seguirà l’accompagno al cimitero.

In segno di rispetto e solidarietà, la famiglia ha richiesto “Non fiori ma opere di bene”, un gesto che rispecchia appieno lo spirito generoso e riservato del caro Giuseppe, da sempre vicino al prossimo con discrezione e bontà d’animo.

La redazione di Liritv si unisce al dolore della famiglia Tersigni, esprimendo le più sentite condoglianze e partecipando con affetto al lutto che ha colpito parenti, amici e conoscenti. Con Giuseppe se ne va una figura che ha saputo trasmettere valori autentici, un punto di riferimento per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Alla sua famiglia, il nostro pensiero più sincero e un abbraccio colmo di vicinanza.

Redazione Liritv

