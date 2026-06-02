Pescosolido accoglie i giovani europei del progetto Erasmus+ “Eco-Sport Impact”

L’Associazione Giovani Nenz Cort APS di Pescosolido è lieta di annunciare l’arrivo dei partecipanti internazionali del progetto Erasmus+ “Eco-Sport Impact”, che dal 1° al 9 giugno 2026 vedrà protagonisti giovani provenienti da Italia, Spagna e Repubblica Ceca.

Nella giornata di oggi sono arrivati a Pescosolido i ragazzi delle delegazioni spagnola e ceca, accolti dai volontari dell’associazione e dalla comunità locale. Per i prossimi nove giorni il borgo ciociaro diventerà un luogo di incontro, confronto e condivisione tra culture diverse, attraverso attività dedicate allo sport, alla sostenibilità ambientale, all’inclusione sociale e alla valorizzazione del territorio.

Il progetto rappresenta un’importante opportunità di crescita personale e collettiva, favorendo il dialogo interculturale e la cittadinanza attiva tra i giovani partecipanti. Durante il soggiorno saranno organizzate escursioni naturalistiche, workshop educativi, attività sportive, laboratori creativi e visite culturali, con l’obiettivo di promuovere i valori europei della collaborazione, del rispetto reciproco e dell’inclusione.

«Siamo orgogliosi di ospitare a Pescosolido giovani provenienti da diversi Paesi europei – dichiara il Presidente dell’Associazione Giovani Nenz Cort APS, Aldo Zaino –. Questo progetto rappresenta una straordinaria occasione per far conoscere il nostro territorio, creare nuove amicizie e costruire ponti tra culture diverse attraverso esperienze condivise e momenti di crescita comune».

L’Associazione Giovani Nenz Cort APS ringrazia tutti i partner coinvolti, le istituzioni locali, i volontari e le realtà del territorio che contribuiranno alla buona riuscita dell’iniziativa, confermando ancora una volta il ruolo di Pescosolido come luogo di accoglienza, partecipazione e apertura verso l’Europa.

Associazione Giovani Nenz Cort APS Pescosolido (FR)