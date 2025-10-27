PESCOSOLIDO – 57ENNE ARRESTATO PER “RAPINA, ESTORSIONE E RICETTAZIONE”

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione di Sora hanno eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino nei confronti di un 57enne del luogo. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Frosinone, dove dovrà espiare una pena residua di anni 4, mesi 10 e giorni 19 di reclusione, conseguenti a un cumulo pena per i reati di “rapina, estorsione e ricettazione” commessi tra il 2004 e 2016.

