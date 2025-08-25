Pescasseroli,“Una Piazza Sicura”: una giornata dedicata alla sicurezza stradale e alla tutela della fauna

Pescasseroli – Domani, 26 agosto, Piazza S. Antonio sarà il palcoscenico di “Una Piazza Sicura”, iniziativa promossa dal Comune di Pescasseroli in collaborazione con la Polizia di Stato, con ingresso gratuito. L’evento è dedicato alla sicurezza stradale per tutte le età, con un’attenzione particolare alla responsabilità alla guida e alla convivenza tra uomo e natura lungo le vie di transito.

La manifestazione vede il coinvolgimento del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), Rewilding Apennines e Salviamo l’Orso, con l’obiettivo di sensibilizzare residenti e visitatori su comportamenti responsabili per garantire la sicurezza di persone e animali selvatici.

L’evento è articolato in diverse aree tematiche. Nello spazio “TUTTI IN AULA” bambini, ragazzi e adulti potranno partecipare a lezioni di educazione stradale, utilizzare un simulatore 3D e sperimentare un tappeto sensoriale esterno, grazie alla guida della Polizia Stradale. Le attività si svolgeranno secondo fasce d’età:

15:30–16:15: 5–10 anni

16:30–17:15: 11–13 anni

17:30–19:30: 14 anni e adulti

Il tappeto sensoriale sarà accessibile ai maggiori di 14 anni dalle 15:30 alle 19:30.

Nello spazio “TUTTI IN MOTO”, dedicato agli appassionati di due ruote, i partecipanti maggiori di 14 anni potranno cimentarsi in attività di guida sicura con il supporto del Polo Tecnico del Moto Club Polizia di Stato, dalle 15:30 alle 19:30.

Infine, l’area “STOP! ATTRAVERSAMENTO FAUNA” punta a prevenire gli incidenti che coinvolgono gli animali del Parco, con focus sull’Orso Bruno Marsicano. Durante gli “Speed salotti per tutte le età”, previsti dalle 15:30 alle 19:30, i partecipanti scopriranno come piccoli gesti quotidiani possano fare una grande differenza per la tutela della fauna e la sicurezza stradale.

Il Parco invita tutti a partecipare a questa occasione speciale, unendo divertimento, apprendimento e responsabilità civica, per imparare quanto prevenzione e consapevolezza siano fondamentali nella protezione del patrimonio naturalistico e nella sicurezza sulle strade.