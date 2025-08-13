Pescasseroli, un tuffo nella storia delle bande musicali abruzzesi

Prosegue a Pescasseroli la rassegna culturale “Letture in Piazza”, che questa sera propone un nuovo appuntamento dedicato alla tradizione musicale. Alle 18:30, in Piazza Umberto I, sarà presentato il volume “Le bande musicali in Abruzzo 1783-1984”, un’opera che ripercorre oltre due secoli di storia delle formazioni bandistiche regionali, tra memoria popolare e cultura locale.

La giornalista Alessandra Farias dialogherà con l’autore, il maestro Giuseppe Gregucci, accompagnando il pubblico in un viaggio nel tempo, quando la vita delle comunità era scandita da riti collettivi e da una colonna sonora affidata alle bande musicali. A moderare l’incontro sarà Anna Terrazzi.

La serata proseguirà alle 21:30, sempre in Piazza Umberto I, con l’esibizione dell’Orchestra di fiati di Gioia del Colle, diretta dal maestro Gregucci. Il concerto sarà dedicato alla memoria di Franco Farias, offrendo un omaggio musicale che intreccia tradizione e ricordo.