Pescasseroli scelta per la più prestigiosa conferenza mondiale sugli orsi: attesi ricercatori da tutto il pianeta

Pescasseroli – Il mondo della ricerca scientifica e della conservazione ursina accende i riflettori sulla Marsica. Il Comune ha annunciato con grande soddisfazione che sarà proprio Pescasseroli, sede storica e cuore pulsante del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), a ospitare nel settembre 2026 la più prestigiosa conferenza internazionale dedicata agli orsi.

Un appuntamento di altissimo livello scientifico, che porterà nel borgo centinaia di ricercatori, studiosi, studenti e appassionati provenienti da ogni continente. Tutti accomunati dallo stesso obiettivo: promuovere la tutela degli orsi nel mondo e confrontarsi sulle più recenti scoperte, strategie di gestione e interventi di conservazione.

La scelta di Pescasseroli rappresenta un riconoscimento di grande valore. Il territorio è infatti simbolo dell’impegno italiano nella protezione dell’Orso Bruno Marsicano, specie endemica dell’Appennino e tra le più minacciate di estinzione in Europa. Una presenza fragile, ma al tempo stesso identitaria, che negli anni ha catalizzato attenzione e progetti di salvaguardia.

La conferenza del 2026 offrirà una piattaforma unica per condividere buone pratiche, confrontare modelli di gestione faunistica e sviluppare nuove azioni di tutela. L’obiettivo dichiarato è trarre spunti concreti dai massimi esperti internazionali e tradurli in strategie operative capaci di rafforzare la sopravvivenza dell’Orso Marsicano.

Per Pescasseroli e per l’intero PNALM si tratta di un evento storico, che non solo valorizza il territorio su scala globale, ma riafferma il ruolo centrale che la Marsica ricopre nella missione di protezione di una delle specie simbolo dell’Appennino.

