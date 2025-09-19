Pescasseroli, l’undicesima Granfondo Mtb nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo

PESCASSEROLI – Tutto pronto per l’undicesima edizione della Granfondo Mtb Parco Nazionale d’Abruzzo, in programma domenica 21 settembre. L’evento, organizzato dall’Asd Pescasseroli Bike con la collaborazione di numerose associazioni locali, si conferma un appuntamento di rilievo nel calendario sportivo abruzzese e nazionale.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, promuovendo un modello di turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente attraverso la mountain bike. Un’occasione che unisce sport, natura e scoperta di paesaggi unici.

La partenza è fissata alle 9:15 da piazza Sant’Antonio. La gara regina sarà la granfondo di 50 chilometri con 1.300 metri di dislivello, interamente su sterrato, nei territori di Pescasseroli e Opi. Un percorso tecnico ed emozionante, caratterizzato da strade bianche, single track, vallate e faggete secolari, con tre Gran Premi della Montagna: il suggestivo centro storico di Opi, Monte Tranquillo con il santuario omonimo e un terzo tracciato immerso nel verde del Parco.

Oltre alla competizione, i partecipanti potranno usufruire di tre ristori lungo il percorso, pasta party, docce e area per il lavaggio bici. La Granfondo rappresenta anche un banco di prova importante per gli atleti in vista del finale di stagione: sarà infatti la penultima prova del circuito MTB Abruzzo Cup, con punti decisivi per la classifica generale, prima della chiusura a Collarmele domenica 28 settembre.

Un evento che unisce la passione per la mountain bike con la valorizzazione di uno dei patrimoni naturalistici più preziosi d’Italia, confermando Pescasseroli come capitale dello sport outdoor nel cuore dell’Appennino.

