Pescasseroli, inaugurato il Campo della Croce Rossa nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Oltre 200 volontari garantiranno assistenza e monitoraggio lungo i sentieri del parco

È stato ufficialmente inaugurato a Pescasseroli, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il nuovo campo della Croce Rossa Italiana, destinato a diventare un punto di riferimento per il monitoraggio e l’assistenza sui sentieri naturalistici dell’area protetta.

Allestito presso il Campeggio dell’Orso, il campo è dotato di strutture moderne e tende di ultima generazione, pensate per garantire efficienza operativa, rapidità di intervento e massima sicurezza per operatori e visitatori.

In servizio oltre 200 volontari, appositamente formati, che si alterneranno per presidiare il vasto territorio del parco, prestando supporto ai visitatori e assicurando una presenza costante in caso di necessità. Dalla prossima settimana, l’organico sarà ulteriormente rafforzato dalla presenza di due medici, pronti a intervenire per gestire eventuali emergenze sanitarie.

L’iniziativa si inserisce in un contesto sempre più attento alla prevenzione e alla tutela dei fruitori delle aree naturali, e assume un significato ancora più profondo alla luce dei recenti fatti di cronaca internazionale, come il tragico attacco alla Croce Rossa Palestinese. In un momento in cui i valori della solidarietà e della cooperazione sono messi a dura prova, il presidio del territorio rappresenta non solo un servizio, ma anche un segnale concreto di presenza, accoglienza e impegno civile.

Con l’avvio delle attività del campo, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise compie un ulteriore passo verso una fruizione sicura e responsabile del patrimonio ambientale, rafforzando al contempo la rete di collaborazione tra istituzioni, volontariato e cittadini.