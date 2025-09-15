Pescasseroli inaugura il Sentiero del Cantico: natura e spiritualità si incontrano nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

PESCASSEROLI – È stato inaugurato a Pescasseroli, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Sentiero del Cantico, un percorso che unisce la bellezza della natura a un profondo significato spirituale.

Il nuovo sentiero collega il centro di Pescasseroli al Santuario di Monte Tranquillo, offrendo un’esperienza che celebra l’ottocentesimo anniversario del “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi, capolavoro della letteratura italiana che loda la natura in tutte le sue forme.

Il percorso, pensato per escursionisti esperti, attraversa l’area boschiva e incontaminata de La Difesa, richiedendo ai partecipanti una buona preparazione e un attento rispetto per l’ambiente. L’esperienza non è solo fisica: il cammino invita alla riflessione e alla contemplazione, trasformando l’escursione in un momento di introspezione e spiritualità.

La realizzazione del Sentiero del Cantico è frutto di una collaborazione tra Diocesi, istituzioni locali, associazioni ambientaliste, scuole e comunità di Pescasseroli, dimostrando come la valorizzazione del territorio e la partecipazione comunitaria possano procedere di pari passo.

Oltre al valore culturale e spirituale, il percorso rappresenta anche un’opportunità per promuovere il turismo lento e sostenibile, attirando visitatori interessati a esperienze autentiche e contribuendo al sostegno dell’economia locale.

L’obiettivo degli organizzatori è che il Sentiero del Cantico diventi parte integrante della vita comunitaria e spirituale di Pescasseroli, andando oltre la semplice inaugurazione e rappresentando un progetto condiviso di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio. Foto archivio

