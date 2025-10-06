Pescasseroli, grande successo per la giornata di prevenzione pneumologica

Pescasseroli – Ampia partecipazione e pieno riscontro per la giornata di prevenzione pneumologica organizzata a Pescasseroli dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gruppo Alpini e la Fondazione Acaref. L’iniziativa ha registrato una sentita partecipazione da parte della cittadinanza e dei comuni limitrofi, confermando l’importanza di eventi dedicati alla salute pubblica sul territorio.

Il Sindaco, Giuseppe Sipari, ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa: “Un momento di grande importanza per una comunità che vive in un territorio montano con caratteristiche orografiche complesse e distante dai principali presidi sanitari ed ospedalieri”.

La giornata ha offerto ai cittadini controlli e informazioni fondamentali sulla salute respiratoria, rappresentando un’occasione concreta di prevenzione. Il successo dell’evento è stato possibile grazie alla stretta collaborazione con l’Ospedale di Avezzano, garantendo professionalità e assistenza qualificata a tutti i partecipanti.

