Il Comune di Pescasseroli ha ottenuto un finanziamento di 1.500.000 euro nell’ambito del Bando FSC Regionali – Determinazione DPC032/001 del 10 gennaio 2025, destinato ai Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti per interventi di riqualificazione urbana.
Il contributo sarà impiegato per la ristrutturazione e l’ammodernamento della palestra comunale, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza uno spazio moderno, sicuro e pienamente funzionale.
L’Amministrazione comunale ha garantito un cofinanziamento di 300.000 euro, requisito necessario per accedere ai fondi previsti dalla Linea B del bando, dedicata ai progetti con compartecipazione finanziaria inferiore al 40%. Una scelta che testimonia, come sottolineano dal Comune, una gestione attenta e responsabile delle risorse pubbliche.
La riqualificazione della palestra rappresenta un intervento strategico per la comunità: un investimento non solo in infrastrutture, ma anche in socialità, salute e futuro. Lo spazio sarà infatti a disposizione dei cittadini, delle associazioni sportive e dei giovani del territorio, diventando un punto di riferimento per la pratica sportiva e la vita comunitaria.
Un risultato importante, frutto di programmazione, impegno e visione, che conferma la volontà dell’Amministrazione di investire nel benessere dei cittadini e nello sviluppo di Pescasseroli.
Pescasseroli, finanziamento da 1,5 mln di euro per la riqualificazione della palestra comunale
