Pescasseroli esprime vicinanza alla comunità di Crans-Montana dopo la tragedia

Il Comune di Pescasseroli ha diffuso nelle scorse ore un messaggio di cordoglio e profonda vicinanza alla comunità di Crans-Montana e alle famiglie delle vittime coinvolte nella recente tragedia che ha colpito il territorio svizzero.

Nel post ufficiale si legge:

“Alla comunità di Crans-Montana, alle famiglie delle vittime di questa immane tragedia va tutto il nostro pensiero, il nostro rispetto e la nostra vicinanza al dolore.

La comunità di Pescasseroli, lontana geograficamente ma profondamente vicina.”

Un messaggio semplice, essenziale e carico di umanità, che sottolinea il valore della solidarietà tra comunità anche quando separate dalla distanza geografica.

Il Comune di Pescasseroli ha voluto così testimoniare il proprio sostegno morale in un momento di grande sofferenza collettiva, ricordando come il senso di comunità e l’empatia possano superare i confini territoriali.

Un abbraccio simbolico fatto di rispetto, silenzio e partecipazione al dolore, con il quale Pescasseroli si stringe idealmente alla popolazione di Crans-Montana e ai familiari delle vittime.

Correlati