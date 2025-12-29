Pescasseroli, approvati bilancio e Piano delle opere pubbliche: l’amministrazione rivendica responsabilità e trasparenza

PESCASSEROLI – Il Consiglio comunale di Pescasseroli ha approvato il bilancio comunale e il Piano delle opere pubbliche, due strumenti fondamentali per la programmazione e la gestione dell’ente. Secondo l’amministrazione, i documenti evidenziano indicatori positivi, equilibrio finanziario e solidità, confermando una visione di lungo periodo e una gestione attenta e responsabile.

Il bilancio, approvato con tutti i pareri di regolarità, rappresenta il terzo consecutivo dall’insediamento dell’attuale amministrazione con parametri positivi. Accanto a esso, il Piano delle opere pubbliche è stato definito “ricco di obiettivi concreti e necessari per il futuro della comunità”, segno di un governo che non si limita alla gestione ordinaria, ma pianifica investimenti e progetti strategici per lo sviluppo del territorio.

Durante la stessa seduta, tuttavia, non è stato possibile votare un ulteriore atto ritenuto importante dall’amministrazione. Non per incertezze tecniche o politiche, spiegano dal Comune, ma a causa di una condizione istituzionale: le incompatibilità dichiarate dal sindaco e da due consiglieri, unite all’uscita dall’aula di un altro consigliere durante la votazione, hanno fatto venire meno il numero legale, rendendo necessaria la nomina di un Commissario ad acta.

Il Comune sottolinea come il commissario rappresenti una soluzione legittima e neutra, ma rivendica la volontà di assumersi direttamente la responsabilità politica della decisione, spiegandone le ragioni davanti ai cittadini e al Consiglio. “Governare significa decidere, non sottrarsi”, si legge nella nota ufficiale, evidenziando il rispetto delle regole anche a fronte di un costo politico.

L’amministrazione distingue tra chi ha tentato fino all’ultimo di assumersi la responsabilità delle decisioni e chi ha scelto di non farlo, rivendicando trasparenza, correttezza e rispetto delle procedure come principi guida. Da qui l’idea di “Comunità attiva”, intesa non come slogan, ma come impegno concreto a vivere e governare nel rispetto delle regole, continuando a lavorare per il futuro di Pescasseroli.

